Пограничники объяснили изменение статуса озера Сладкое усыханием

Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.

«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

«Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации, то есть фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками, часть озера Сладкое находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана.

Позже в посольстве Казахстана в России заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана». Кроме того, первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части озера.