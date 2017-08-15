Россия отдала Казахстану свою часть Сладкого

Озеро Сладкое, расположенное на границе России с Казахстаном, передали сопредельному государству после демаркационных работ. Об этом сообщается на сайте администрации Купинского района Новосибирской области, на территории которого оно прежде частично находилось.

«В период сезона охоты данное озеро посещало большое число любителей охоты как из местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей», — отмечено в тексте.

Теперь чиновники пытаются организовать разъяснительную работу среди местного населения, чтобы не допустить нарушения людьми новой границы.

Глава района Владимир Шубников в интервью изданию «НГС.Новости» напомнил, что часть озера уже была на территории Казахстана. «У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает, — отметил Шубников. — В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное».