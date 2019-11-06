В Омске к приезду Путина построили гигантскую стену

В Омске построили гигантскую стену к приезду президента России Владимира Путина. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Омск-Информ».

По информации издания, высоким забором местные власти обнесли рынок — так называемую китайскую оптовку, которая расположена вблизи Конгресс-холла, где пройдет Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Решение «спрятать» рынок было принято в связи с тем, что на мероприятии будет присутствовать глава государства, и чтобы по пути следования президента объект «не бросился в глаза».

Для торговцев оставили лишь небольшой проход, через который можно попасть на территорию рынка. Рядом с «китайской оптовкой» также появилась теплая остановка, а территорию вокруг нее мостят плиткой. При этом, как пишет «Омск-Информ», работы ведутся в срочном порядке.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске 6–7 ноября. Тема мероприятия — актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. На форуме ожидается присутствие российского и казахстанского лидеров Владимира Путин и Касым-Жомарта Токаева. Планируется подписание ряда документов, а также осмотр выставки, посвященной высоким технологиям.

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