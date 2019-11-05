Путин заявил о помощи студенческих отрядов государству

Российские студенческие отряды всегда помогали государству и справлялись с возложенной на них ответственностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, участники движения эффективно работали в интересных и важных отраслях: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг. «Всегда студотрядовское движение подставляло плечо государству, стране, причем, частенько работали в очень сложных условиях», — подчеркнул глава государства.

По мнению российского лидера, такая работа привлекательна для студентов, в том числе и возможностью заработать. Путин добавил, что тоже работал в стройотрядах, когда был студентом, и этот опыт оставил незабываемые впечатления. Он напомнил, что за время существования движения студотрядов в них приняли участие 19 миллионов человек, а сейчас в состав студенческих отрядов входят 240 тысяч человек.

В ходе той же встречи Путин пошутил про количество наград у руководителя «Российских студенческих отрядов» Михаила Киселева. Их число напомнило российскому лидеру про генерального секретаря ЦК КПСС Леонид Брежнева.

Президент принял в Кремле представителей студенческих отрядов в честь 60-летнего юбилея движения и 15-летия современного этапа своего развития. На встрече присутствовали руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

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