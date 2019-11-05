Путин пошутил про награды Брежнева

Президент России Владимир Путин пошутил про награды руководителя «Российских студенческих отрядов» Михаила Киселева. Российский лидер сравнил их количество с числом наград генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, передает ТАСС.

Киселев ответил главе государства, что не дотягивает до Брежнева по этому показателю. После этого другой участник встречи в шутку заметил, что целуется он так же, как и руководитель СССР.

«Главное, чтобы знал, с кем целоваться», — заявил Путин. Киселев смущенно отреагировал, что целуется только с любимой женой. «И могу сына — на ночь», — добавил он.

Президент принял в Кремле представителей студенческих отрядов в честь 60-летнего юбилея движения и 15-летия современного этапа своего развития. На встрече присутствовали руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

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