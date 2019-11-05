Путин назвал инициаторов войны против русского языка

Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — сказал он.

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Глава государства призвал избегать вульгарного упрощения пунктуации и орфографии. Также он распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка.

В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.

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