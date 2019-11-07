В России поищут новые способы конфискации имущества

МВД России и другие силовые ведомства к 31 декабря 2021 года должны предложить способы ареста и конфискации виртуальных активов и в первую очередь — криптовалют. Об этом говорится в поручениях коллегии МВД от 1 ноября этого года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Информацию подтвердили два источника. Эксперты отмечают, что сформулировать предложения таким образом, чтобы они были приняты и действительно заработали, будет сложно.

В первую очередь для конфискации надо признать криптовалюты товаром или денежным эквивалентом. Как указал член экспертного совета Госдумы Никита Куликов, сейчас в России разрабатывается проект закона о цифровых финансовых активах, но в нынешнем виде его положения не годятся для целей МВД.

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Совладелец и генеральный директор платформы Dailyrich.ru Константин Голиков указывает, что конфискация фактически означает признание и легализацию криптовалют на территории России, а против этого возражает Центробанк. Впрочем, признает он, в мире уже есть случаи, когда суд конфисковывал криптовалюту, несмотря на ее неопределенный статус.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что у правоохранителей могут возникнуть сложности с доступом к активам. Если владелец кошелька не выдаст ключ к нему — откажется или скажет, что забыл, то получить его не удастся. Если же деньги хранятся на криптобирже, то придется писать туда запрос с требованием блокировки средств. Но исполнят эти требования, скорее всего, только площадки из дружественных стран, таких как Китай или страны СНГ. А вот криптобиржа из Сингапура, скорее всего, запрос российских правоохранителей проигнорирует.

Помимо этого, надо куда-то переводить конфискованные активы. То есть у государства должны появиться криптосчета, но большая волатильность криптовалют создает вопрос сохранности средств. По мнению Куликова, вопрос можно решить через создание крипторубля и государственной криптобиржи, где будут хранить изъятые средства.

В материале отмечается, что частично правоохранителям может помочь решение Верховного суда, вынесенное в феврале этого года. Он постановил, что статьи УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Он основывался на рекомендации международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Ранее сообщалось, что Telegram отложил запуск блокчейн-платформы TON и отказался распространять криптовалюту, пока не будут решены все вопросы с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Та посчитала Gram ценной бумагой и потребовала подать специальную заявку.

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