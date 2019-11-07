Неисправная канализация 10 лет затапливала российский город фекалиями

Жители города Звенигово в Марий Эл более 10 лет ходят по улицам, покрытым фекалиями. На ремонт постоянно ломающейся канализации у местных властей все время нет денег, сообщает НТВ.

За те годы, что горожанам приходится ходить по зловонным улицам, чиновники смогли частично поменять прогнившие трубы и устаревшее оборудование. Завершить работы никак не удавалось из-за нехватки денег в бюджете.

Последний раз фекальное половодье произошло в городе в апреле, когда сточными водами затопило подвалы многоэтажных домов и участки частных домовладений. В администрации пообещали устранить все последствия до первого снега, но сроки затянулись. «Немножко к осени опоздали просто», — сказал телеканалу глава администрации Звениговского муниципального района Владимир Геронтьев.

По информации «7x7», после весенних событий из федерального центра было выделено по меньшей мере 10 миллионов рублей на решение проблемы. На них надо было отремонтировать 589 метров труб. Деньги были потрачены — городские власти благоустроили набережную. Ситуация с канализацией осталась в прежнем статусе, жители испытывают проблемы с подачей воды в дома. «У тех, кто имеет подключение к централизованной системе, духан в домах канализационный… вода в унитазе булькает, испуская газы», — цитирует издание слова местной жительницы Ольги Савиной.

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