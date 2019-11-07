Воробьев перечислил преимущества Подмосковья для инвестирования

В Подмосковье реализуется множество программ поддержки инвесторов, экономика региона привлекательна для бизнес-сообщества, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в четверг, 7 ноября.

«Сегодня инвесторы, которые к нам приходят, получают деньги, в среднем от восьми до десяти процентов годовых в рублях. Это, конечно, высокие, дорогие деньги», — сказал Воробьев на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

Он уточнил, что в регионе предоставляются бесплатные земли под строительство коммерческих объектов. Кроме того, различные программы поддержки действуют для сельхозпроизводителей, напомнил глава региона.

«Если вам нужна бесплатная земля, то это к нам. Если вам нужна особенная земля, то мы готовы давать вам в индустриальных парках и экономических зонах определенные скидки», — заключил Воробьев.

Ранее в ходе мероприятия он заявил, что ежегодный рост экономики Московской области составляет 3,5-4 процента. Губернатор заверил, что власти не намерены снижать этот темп.