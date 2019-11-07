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Американские военные обошлись Южной Корее в миллиарды долларов

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США на переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее выставили союзникам общий счет на 4,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейские СМИ.

При этом представитель госдепартамента США Джеймс Дехарт заявил, что Вашингтон запросил даже не полное возмещение затрат на обеспечение обороны Корейского полуострова. Он напомнил о позиции президента Трампа, считающего, что Сеул обязан вносить больший вклад в усилия американцев по обеспечению безопасности страны.

Правительство Южной Кореи утверждает, что запрошенная Вашингтоном сумма в пять раз превышает нынешние платы Сеула за размещение американских войск. При этом детальных обоснований столь значительного повышения союзники не представили.

На южнокорейской территории размещено 28,5 тысячи американских военных. Они находятся там в соответствии с соглашением о безопасности, заключенном после окончания Корейской войны в 1953 году. В 2018 году представитель администрации южнокорейского президента заявил, что военнослужащие США останутся на территории Южной Кореи даже после заключения мирного соглашения с КНДР.

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