Российские компании полюбили не возвращать деньги на родину

За первые девять месяцев 2019 года российские компании не вернули в страну 24 миллиарда рублей валютной выручки по экспортным операциям. Об этом сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, которого цитируют «Известия».

По словам Давыдова, эта сумма на два миллиарда рублей превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Большая часть нерепатриированной выручки приходится на продажу за рубеж леса, а главными направлениями для этой отрасли являются Китай и Финляндия.

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При этом большая часть платежей от покупателей оформляется на компании-однодневки, которые невозможно привлечь к ответственности. «Нам важно, чтобы валютный контроль не создавал лишних проблем для бизнеса и при этом перекрыл все лазейки для оттока капитала за рубеж через недобросовестную торговлю товарами. Всего с начала года за уклонение от исполнения обязанностей по возврату валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело», — отметил чиновник.

Российское законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за неисполнение требований по возврату (репатриации) экспортной выручки. По правилам, она должна быть зачислена на счет в российском банке. В последнее время были смягчены требования к выручке в рублях, однако это не касается доходов от экспорта леса.

Также отдельные чиновники и органы власти выступают за либерализацию правил по репатриации валютной выручки или полную отмену валютного контроля. В начале ноября министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов призвал отменить уголовную ответственность за нерепатриацию или несвоевременную репатриацию.

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