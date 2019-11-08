Сын-аутист избил мать в самолете и лишил обоих перелета

Мать пожаловалась на авиакомпанию, сотрудники которой выгнали ее из самолета вместе с ребенком-аутистом. Об этом сообщает The Sun.

Андреа Иавароне (Andrea Iavarone) путешествовала с 21-летним сыном Никко (Nicco) авиакомпанией Swoop Airlines во Флориду. Поскольку экипаж был в курсе заболевания юноши, им разрешили подняться на борт раньше других пассажиров.

Никко расположился у окна, а его мать с подругой посередине и возле прохода. Вскоре после посадки мальчик начал кричать и бить родительницу, после чего бортпроводники потребовали, чтобы они удалились из самолета.

«Он не разговаривает, поэтому у него нет возможности высказать то, что его расстраивает. Иногда мой сын бьет себя по голове, но это происходит не постоянно», — пояснила Иавароне, добавив, что Никко не причиняет вреда окружающим. Тем не менее экипаж настаивал на своем, и сыну с матерью пришлось покинуть салон лайнера.

Пассажирка пожаловалась на случившееся в социальных сетях, прикрепив видеозапись с участием сына. Большинство пользователей были шокированы поведением сотрудников авиакомпании. «Вся эта ситуация постыдна, и я искренне надеюсь, что вы и ваша семья сможете разобраться с ней», — написал один из них. «Они серьезно? Бедный мальчик. Это отвратительно», — согласился другой.

Swoop Airlines выплатила семье Иавароне компенсацию в размере стоимости авиабилетов, однако авиакомпания не стала извиняться перед ними и заявила, что сотрудники действовали в соответствии с протоколом.

В июле подростка по имени Эли с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Он возвращался во Францию с семьей из Новой Зеландии, и при пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета.

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