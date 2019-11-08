Европу призвали выучить «язык власти»

Европейский союз (ЕС) должен научиться говорить «языком власти» для утверждения своей позиции на мировом уровне. Об этом заявила будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает издание Tagesschau.

В частности это касается политики безопасности, отметила дер Ляйен. По ее словам, в этой сфере Европе стоит «наращивать собственные мускулы», несмотря на возможность полагаться на других, так как она нуждается в большем военном потенциале. В то же время ЕС должен шире использовать существующие силы для защиты своих интересов, отметила будущий председатель ЕК.

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