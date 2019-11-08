Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Перед участниками конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 9 ноября в Москве выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что Путин уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта. «Были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является, так сказать, локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту», — сказал Песков.

Форум AI Journey проходит в Москве 8-9 ноября. Участники будут обсуждать в том числе реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которая утверждена президентом России.

Ранее 8 ноября Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Кристофари» для решения задач искусственного интеллекта. По словам исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» банка Давида Рафаловского, это самый мощный компьютер в России. Он отметил, что новый суперкомпьютер назван в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари.

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