Олимпийская чемпионка появилась на публике в «голом» платье

Американская горнолыжница Линдси Вонн появилась на премьере своего нового фильма «Линдси Вонн: последний сезон» в полупрозрачном костюме. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсменка попозировала на ковровой дорожке в облегающем нюдовом платье-сетке, украшенном блестящими деталями. Из-под наряда были видны ее ноги и боди телесного цвета.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, обладательницей четырех Кубков мира в общем зачете и двукратной чемпионкой мира. Ее называют сильнейшей в истории горнолыжницей в скоростных дисциплинах. Спортивную карьеру американка завершила в 2019 году.

В ноябре самая тучная в мире модель американка Тесс Холлидей выложила серию фотографий и видео, на которых она запечатлена в прозрачной одежде. На кадрах женщина танцует на фоне инсталляции «Гора Спасения», расположенной в Калифорнии, в длинном платье из прозрачной серой ткани с принтом из золотых звезд.

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