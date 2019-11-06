Самая тучная в мире модель станцевала в прозрачном платье

Самая тучная в мире модель американка Тесс Холлидей выложила серию фотографий и видео, на которых она запечатлена в прозрачной одежде. Пост появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 5 ноября.

На кадрах женщина танцует на фоне инсталляции «Гора Спасения», расположенной в Калифорнии, в длинном платье из прозрачной серой ткани с принтом из золотых звезд. Из-под ее наряда просвечивает нижнее белье телесного цвета.

Поклонники Холлидей обрадовались ее бодипозитивному посту, собравшему около 20 тысяч лайков, и высказали свое мнение в комментариях. «Где ты купила это платье? Оно потрясающее», «Ты сказочная, Тесс. Хотела бы я быть такой, как ты», «Твое тело прекрасно. Спасибо за вдохновение», писали они.

В октябре Тесс Холлидей показала поклонникам фотографию, на которой она запечатлена обнаженной. На снимке модель сидела без одежды боком к камере и смотрела на маленького сына Боуи, лежащего на переднем плане. В описании к посту Холлидей рассказала о трудностях послеродовой депрессии, и подписчики посочувствовали ей в комментариях.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!