Самая тучная модель показала обнаженное фото с ребенком и вызвала жалость в сети

Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей обрадовала поклонников очередной фотографией, на которой она запечатлена обнаженной. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 15 октября.

На снимке Тесс сидит без одежды боком к камере и смотрит на маленького сына Боуи, лежащего на переднем плане. «Когда я смотрю на это фото, меня переполняет множество эмоций. Я помню, как чувствовала себя тогда. Это было счастье вперемешку с беспокойством, депрессией и одиночеством. Несмотря на то что все вокруг меня поддерживали, у большинства моих друзей еще не было маленьких детей, и они, конечно, не понимали, как тяжело быть мамой и бороться с послеродовой депрессией», — призналась Холлидей в описании.

Подписчиков тронула эта публикация, и они посочувствовали Тесс в комментариях. «Ты придаешь мне сил даже в самые тяжелые времена. Ты ангел, Тесс, мы все тебя очень любим», «Мне нравится, когда матери открыто говорят о послеродовой депрессии. Больше женщин должны узнать, что это такое», «Ты прекрасна, несмотря ни на что. Сил тебе», «Ты хороша даже голой и без макияжа. Не грусти и не сдавайся, мы все с тобой», — поддерживали они ее. Пост собрал 50 тысяч лайков.

Это не первый раз, когда модель получает множество восторженных комментариев после публикации откровенных снимков. Ранее в октябре на черно-белом снимке она показала ягодицы, встав полубоком к камере и подняв подол платья до уровня талии.

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