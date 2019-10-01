Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов

Самая тучная в мире модель, американка Тесс Холлидей, опубликовала фотографию, на которой она позирует без одежды, и обрадовала своих поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 30 сентября.

На снимке девушка лежит в ванной на животе и смотрит в камеру. «Заново учусь быть сильной. Учусь говорить "нет", устанавливать границы и держать слово. Благодаря всему этому я учусь новым способам любить свое тело, и это чертовски хорошо», — подписала публикацию знаменитость.

Смелость и уверенность Холлидей восхитила ее подписчиков. «Как же ты прекрасна: и внешне, и внутренне!» — похвалила одна из них. «Обожаю все, что ты делаешь. Ты вдохновляешь женщин по всему миру, ты помогла мне почувствовать себя комфортно в своем теле», — поделилась вторая. «Ты потрясающе сильная. Спасибо, что научила меня любить себя такой, какая я есть», — поддержала еще одна пользовательница соцсети.

Всего фотография Тесс Холлидей набрала 61 тысячу лайков.

В августе другая популярная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала поклонникам фрагмент своего обнаженного тела. На снимке была запечатлена правая часть туловища Грэм. Она продемонстрировала жировые складки на своем животе и растяжки на бедрах, прикрывая грудь рукой.

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