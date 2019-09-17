Самая тучная в мире модель сняла себя в белье и встревожила фанатов

tessholliday / Instagram

Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей взволновала своих подписчиков, опубликовав очередное видео, на котором она позирует в белье перед зеркалом. Своими впечатлениями зрители поделились в Instagram.

В ролике плюс-сайз модель поправляет волосы, а затем постепенно подходит ближе к зеркалу. Она одета в бархатный комплект золотого, красного и черного цветов. В описании к посту женщина указала, что ее белье было сшито на заказ дизайнерами марки Solstice.

Многие поклонники забеспокоились о состоянии тела Холлидей, а также о пропаганде ожирения, которой могут поддаться ее юные последовательницы. «Ты очень добрая и красивая, но, пожалуйста, сбрось вес. Он вредит твоему здоровью», — попросила одна из них. «Дорогая, пожалуйста, прислушайся. Да, у тебя красивое лицо, но тело — ужасно. Ты выглядишь ненормально, болезненно. Ты бы сама не поддержала модель с анорексией, так почему ты пропагандируешь другую важную проблему? Просто постарайся правильно питаться и больше заниматься спортом, и ты увидишь, что способна на большее», — высказалась другая комментаторша. «Бедные твои органы, Тесс», — обратилась к модели третья пользовательница соцсети.

Однако другие фанаты бросились на защиту своего кумира. «Хотела бы я быть такой же уверенной в себе, как ты. Выглядишь потрясающе!» — написала одна поклонница. «Ты вдохновляешь меня и заставляешь двигаться вперед. Ты сильная и несешь людям положительную энергию, даже если ты сама этого не ощущаешь», — подхватила вторая.

Видео Тесс Холлидей посмотрели более 200 тысяч человек.

В сентябре во время Недели моды в Нью-Йорке Холлидей вышла на подиум в рамках показа американского бренда Chromat. Во время шоу, демонстрируя белое облегающее платье, Холлидей прошла к краю подиума, наклонилась и обратила внимание зрителей на свою грудь, приподняв ее руками.

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