Самая тучная в мире модель показала ягодицы и восхитила фанатов

Самая тучная в мире модель американка Тесс Холлидей продемонстрировала поклонникам ягодицы и восхитила их. Кадр знаменитость опубликовала в Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке Холлидей стоит полубоком к камере, задрав платье на уровень талии и показав черное нижнее белье. «Совет по принятию себя: делайте откровенные фотографии, даже если их некому отправить. Гордитесь собой и своим телом при любой возможности», — подписала публикацию Холлидей.

Фанаты засыпали американку комплиментами. «Открыла сегодня утром Instagram и первым делом увидела это фото. Оно сделало мой день. Эти формы — просто мечта. А твоя уверенность в себе вдохновляет меня на любовь к себе», — хвалила одна подписчица. «Обожаю тебя! Ты заставляешь меня чувствовать себя увереннее и поднимаешь мне настроение», — радовалась другая поклонница. «Ты просто идеальна!» — восхищалась еще одна комментаторша.

Это не первый раз, когда модель получает множество восторженных комментариев после публикации откровенных снимков. Так, в октябре Тесс Холлидей опубликовала фотографию, на которой она позирует без одежды, и обрадовала поклонников. На фотографии девушка лежала в ванной на животе и смотрела в камеру.

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