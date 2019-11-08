Бабченко назвал русских рабами и сравнил с украинцами

Русские и украинцы отличаются своим менталитетом: у первых менталитет покорности, у вторых — буйства. Об этом в интервью изданию «Белсат» заявил российский журналист Аркадий Бабченко.

По его мнению, в России «вечно было рабство», а на Украине — свобода. «И все те, кто не хотел быть рабом, бежали в украинскую вольницу», — добавил публицист.

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Он уточнил, что люди не делятся «на белых, черных, русских и украинцев» — бывают лишь «нормальные и идиоты».

Ранее 8 ноября стала известна причина, по которой Бабченко переехал с Украины в Израиль. Журналист сказал, что принял такое решение из соображений безопасности и предпочитает следить за происходящим в стране «за заборчиком».

В феврале 2017 года Аркадий Бабченко покинул Россию и уехал на Украину. Незадолго до этого он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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