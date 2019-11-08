Известный дизайнер рассказал о новых трендах в девелоперовских проектах

Сегодня дизайн является одним из направлений в искусстве, это элемент самовыражения и индивидуальности. Цель Best for Life Design Forum — показывать значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в том числе и с точки зрения визуального восприятия. Это помогает облагораживать и совершенствовать пространство вокруг современного человека.

Дизайн помещений должен строиться на том, чтобы учитывать потребности человека в пространстве и учитывать их при разработке проектов. Об этом на Best for Life Design Forum заявил известный дизайнер Карим Рашид. По его словам, в будущем пространства будут расширяться. Например, за счет того, что дизайнеры начнут уходить от интеграции крупных объектов освещения, так как его будут прятать в потолках или стенах. Пространство должно стать, «как удобные кроссовки, которые вы надеваете, ходите и не замечаете, в которых вам хочется ходить». То есть, по словам Рашида, будущие помещения должны стать такими, чтобы в них хотелось просто находиться.

Он также отметил, что новым трендом должны стать объекты из пластика, так как этот материал дает больше возможностей для творчества: пластичен, демократичен, из него можно делать объекты, не имеющие острых углов. Кроме того, из пластика можно делать разлагающиеся объекты, который потом будут поглощаться окружающей средой. Например, есть компании, которые делают пластик из сахара и он точно может быть разлагаемым и не вредить окружающей среде.

По мнению Рашида, в ритейле наиболее востребованные станут кофейни, рестораны, открытые пространства. Так как, например, магазины и банки перестают быть посещаемыми объектами. То есть, считает дизайнер, предпочтения людей в области потребления пространства смещаются и это надо учитывать в дизайне. Кроме того, в дизайне обязательно должны использоваться какие-то фишки, которые должны побуждать людей посещать то или иное помещение.

«Например, еще в 99 году я сделал для Armani сканер, с помощью которого каждый желающий мог примерить все коллекции дизайнера за последние 20 лет. Что-то в таком духе», — отметил Рашид. По его мнению, то же касается и уже построенных объектов. Например, не обязательно менять уже существующие фасады, но внутреннее пространство можно переделывать, исходя из потребностей людей, делать его смарт-объектом.

Best for Life Design Forum & Award проходит 7-9 ноября. На одной площадке для обмена мнениями собрались авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг.

Сегодня дизайн является одним из направлений в искусстве, это элемент самовыражения и индивидуальности. Цель Best for Life Design Forum — показывать значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в том числе и с точки зрения визуального восприятия. Это помогает облагораживать и совершенствовать пространство вокруг современного человека.