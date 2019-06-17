Карим Рашид оформил спортивную яхту

Известный промышленный дизайнер Карим Рашид разработал фирменный стиль новой яхты HUGO BOSS. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 17 июня.

На яхте IMOCA 60, оформленной Рашидом, яхтсмен Алекс Томсон примет участие в кругосветной гонке Vendée Globe в 2020 году. Это соревнование неофициально называют «Эверестом парусного спорта». Первым состязанием Томсона на новой лодке станет гонка Transat Jacques Vabre из Франции в Бразилию, стартующая 27 октября 2019 года.

«Работа над таким проектом для меня большая честь, — отметил Карим Рашид. — Встреча с Алексом показала мне ту страсть, которая необходима для подобных гонок. Сотрудничество с HUGO BOSS и членами команды Alex Thomson Racing было важно для формирования моего видения».

Карим Рашид — американский дизайнер египетского происхождения. Учился в университете Карлтон, стажировался в Милане в студии Родольфо Бонетто. В 1993 году открыл собственную студию в Нью-Йорке. Работы дизайнера представлены ​​в постоянных экспозициях различных музеев мира, в том числе в MoMA, Tokyo Gas, Центре Помпиду и SFMOMA.

Алекс Томсон — британский яхтсмен, уроженец Уэльса. В 1999 году, после победы в состязаниях Clipper Race, стал самым молодым шкипером в мире, победившим в кругосветной гонке. В 2016 году установил несколько мировых рекордов в Vendee Globe — кругосветной безостановочной гонке на одиночных парусных яхтах (дистанция — 26 тысяч морских миль).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!