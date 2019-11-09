Бывшего мэра российского города объявили в федеральный розыск

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск. Об этом в субботу, 9 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

МУ МВД России «Щелковское» распространило ориентировку на Вихарева 1969 года рождения. Он скрылся от следствия после задержания 7 ноября.

Как передает «Москва 24», вместе с ним в розыск объявлен Алексей Деньгин 1983 года рождения. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации средств, приобретенных в результате преступления.

В администрации Истры и доме чиновника проходили обыски.

1 ноября стало известно, что бывший мэр Киселевска (Кемеровская область) Сергей Лаврентьев был убит в своем собственном доме в пригороде. На чиновника напали ночью. До своей гибели он сумел застрелить одного из нападавших.

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