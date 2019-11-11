Убивший аспирантку доцент СПбГУ расплакался в суде

Подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов расплакался в суде. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

«Я раскаиваюсь глубоко. Я потрясен. Не возражаю против ходатайства следователя. Я согласен», — заявил подсудимый на заседании в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, где рассматривается вопрос о его аресте.

В то же время адвокат доцента предложил поместить Соколова под домашний арест. «Содержать Олега Валерьевича вместе с рецидивистом, который четыре ходки к 40 годам [совершил], считаем негуманным и держать на тюремной баланде — тоже», — сказал защитник.

В ответ прокурор поинтересовалась, где содержать подозреваемого. «А где домашний арест? В той квартире, где совершено убийство?» — спросила обвинитель у адвоката, на что тот ответил утвердительно. Позже защитник сообщил, что связался с бывшей женой Соколова, которая выразила готовность предоставить ему свое жилье для домашнего ареста.

Следователь просил суд заключить Соколова под стражу, чтобы «оградить его от суицидальных попыток».

9 ноября Соколова задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.

На следующий день Соколов признался, что был в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре из ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.

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