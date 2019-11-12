Рэпер GONE.Fludd выступит на BURN Tour

В Москве 7 декабря состоится финал хип-хоп турне BURN Tour, которое было организовано уже в нескольких городах России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хэдлайнером мероприятия, которое пройдет на площадке «Главклуб Green Concert», станет российский рэпер GONE.Fludd. Он прославился благодаря хитам «Мамбл» и «Кубик льда», а также за счет своего дебютного альбома Boys Don’t Cry. С тех пор музыкант успел выпустить еще один альбом «Суперчуитс».

В этом году BURN Tour охватил семь городов от Москвы до Владивостока и собрал 10 тысяч зрителей. Концерт в Москве станет финалом тура. На сцену «Главклуба» также выйдут SALUKI, ЛАУД и постоянные резиденты питерских вечеринок AVG.

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