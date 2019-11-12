Колонны израильских танков на пути к сектору Газа попали на видео

Израиль направил к границе сектора Газа большое количество танков после ракетного обстрела со стороны палестинцев. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте CNW.

На кадрах видны колонны грузовых автомобилей, перевозящих танки. Журналист Бабак Тагвей в своем Twitter-аккаунте отметил, что израильская армия направила к Газе основные боевые танки «Меркава Mk.3» и «Меркава Mk.4».

По информации Jerusalem Post, израильские танки уже атаковали три военных поста палестинской исламистской группировки «Исламский джихад» в Газе.

Как сообщалось ранее, Израиль уничтожил лидера «Исламского джихада» Бахаа Абу аль-Ата. В ответ на это, по заявлению израильских военных, с палестинских территорий было выпущено не менее 50 ракет. Около 20 из них перехватили системы ПВО.

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