Работа ПВО Израиля по палестинским ракетам попала на видео

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Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет, выпущенных с территории сектора Газа. Об этом сообщает Reuters. Видео, на котором противоракетные снаряды вылетают на перехват, опубликовала израильская армия.

На ролике видно, как установка несколько раз стреляет в небо.

По заявлению военных, с палестинских территорий по израильским выпущено по меньшей мере 50 ракет, как минимум 20 из них перехватили системы ПВО. В Twitter ЦАХАЛ сообщается, что ракеты достигли не только граничащих с Газой, но и центральных территорий Израиля.

Как отметили израильтяне, этот обстрел является местью за гибель лидера палестинской группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Ата: ранее 12 ноября стало известно, что он был уничтожен в своем доме прицельным авиаударом.

«Град ракет, обрушенный "Исламским джихадом" из Газы на израильских гражданских после нашего хирургически точного удара по их командиру, показывает, зачем его стоило убивать. Цель террора — мирные жители. Наша цель — террористы», — говорится в заявлении ведомства.

О последнем масштабном обстреле такого рода сообщалось в мае этого года: тогда боевики выпустили в сторону еврейского государства более 450 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. В результате обстрела погиб один мирный израильтянин, жертвы с палестинской стороны неизвестны.

«Исламский джихад Палестины» ставит своей целью священную войну против Израиля. В США, Израиле, странах Евросоюза и ряде других стран мира эта организация признана террористической.

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