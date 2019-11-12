Ученый назвал «Диссернет» «профессиональными скандалистами»

Член-корреспондент РАН, академик Российской академии образования, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета Александр Запесоцкий назвал онлайн-сообщество «Диссернет» «профессиональными скандалистами». Такое заявление он сделал в интервью газете «Московский комсомолец».

«Уж если в чем-то и демонстрирует высшую квалификацию, то это в организации скандалов. Между прочим, не всякий может. Тут нужны особые способности, соответствующая психика, опыт. Нужны наклонности садистов. У них, по-видимому, это все есть. Можно было бы, наверное, этих людей назвать профессиональными скандалистами», — заявил он.

По словам академика, «Диссернет» спекулирует на интересе общества к разоблачениям. «Может быть, в начале этой истории какая-то польза и была. Но теперь эта публика выдумывает все больше нелепых претензий, старается запачкать без оснований как можно больше серьезных ученых. «Борцы с лженаукой» дошли уже до запредельных подлостей — очернения людей, ушедших из жизни. Это, видимо, доставляет особое удовольствие — покойники ведь за себя постоять не могут», — подчеркнул Александр Запесоцкий.

Членов этого сообщества, по его словам, пресса преподносит как ученых, «бескомпромиссных борцов с лженаукой», однако по-настоящему крупных ученых там нет. «Далеко не все имеют степени кандидатов наук. Зато полно, мягко говоря, сомнительных личностей. Ученые ехидно называют активистов "Диссернета" сборищем научных карликов», — отметил он. Кроме того, большинство функционеров «Диссернета» являются резидентами западных стран, а глава сообщества проживает в США, штат Аризона. «Там же зарегистрирован сайт, где публикуются «разоблачения». Наврут с три короба — к суду привлечь проблематично. Можно представить себе, какова структура доходов этих разоблачителей. И кто определяет адресатов для их нападок», — добавил Запесоцкий.

Он также отметил, что среди объектов нападок «Диссернета» выдающиеся деятели науки. «Фактически самозванцы пытаются подорвать в обществе престиж отечественного образования. Не сомневаюсь, что это у них не получится», — добавил он.

Говорить о сколько-нибудь массовых проявлениях научной недобросовестности ректорами нет оснований, считает академик. По его словам, требования к подготовке и публикации научных работ сильно ужесточились. «Высшая аттестационная комиссия весьма жестко контролирует защиты диссертаций», — сообщил Запесоцкий, добавив, что отдельные нарушения, конечно, могут быть, хотя большинство «разоблачений» «Диссернета» обычно не подтверждаются Высшей аттестационной комиссией.

Кроме того, по словам Запесоцкого, если вникнуть в суть «разоблачений» «Диссернета», выяснится, что сообщество в своих докладах вообще никого ни в чем не обвиняет. «Продираешься через дебри ссылок и обнаруживаешь в конце хитроумной цепочки примечание: «наша экспертиза носит вероятностный, предположительный характер». То есть не факты обнародует "Диссернет", а предположения, — говорит эксперт. — Некая гоп-компания просто подвергает сомнениям работу уважаемых людей. По существу, "Диссернет" провоцирует СМИ на превращение своих намеков в факты. И некоторые журналисты, все чаще забывающие про Закон "О СМИ", ничего не проверяют, пичкают охочих до клубнички читателей враньем: "Ой, нашли среди ученых жуликов, ату их!". На самом же деле, как я полагаю, сами охотники за чужими репутациями и есть жулики. И они намного хуже карманных воров. Те крадут кошельки из карманов. И тайно. Эти публично крадут чужую честь, шельмуют порядочных людей».

