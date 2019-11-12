Девять объектов молочной промышленности запустят в Подмосковье до конца года, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 12 ноября.

В частности, работать начнут семь перерабатывающих производств и два животноводческих комплекса молочного направления. Ежегодно они будут производить около 40 тысяч тонн молока, уточнил Хромов.

«В создание ферм инвесторы вложат свыше одного миллиарда, в запуск производств — до 5,6 миллиарда», — отметил зампред.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин рассказал, что в основном новые производства будут выпускать готовый продукт. Планируется, что часть продукции пойдет на экспорт.

В начале месяца сообщалось, что с 2014 года было открыто двадцать молочных ферм и животноводческих комплексов. Они принесли в экономику области инвестиции на сумму свыше семи миллиардов рублей.