Объяснена сложность снижения пенсионного возраста в отдельной части России

Инициативу о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежнего пенсионного возраста проблематично реализовать, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Его цитирует ТАСС во вторник, 12 ноября.

Сенатор полагает нелогичным считать проблемной территорией только Дальний Восток. Он напомнил о существовании Арктики. «Там есть проблемные территории с аналогичными, может, даже более трудными, условиями проживания и деятельности», — сказал он.

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Если предполагать изменения параметров пенсионной реформы на всей территории, то это совсем другие ресурсы, пояснил Рязанский.

«Мне кажется, что из всего объема вопросов качества жизни людей в регионах выделять только проблему пенсионного обеспечения было бы неправильно», — заключил он.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов направил в правительство инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — для жителей дальневосточных регионов. По его словам, тяжелые климатические условия требуют введения особых привилегий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта возможность в Кремле не рассматривается.

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