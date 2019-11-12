Кремль оценил идею изменения пенсионного возраста на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 12 ноября.
«Позиции на этот счет нет», — сказал он.
Так представитель Кремля прокомментировал инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа, озвученную главой комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым.
По мнению парламентария, люди, проживающие в суровых климатических условиях, заслуживают особых привилегий. Он подчеркнул, что местным жителям необходимо дать мотивацию не покидать регион. Харитонов отметил, что после пенсионный реформы отток жителей из северных регионов усилился.
С января текущего года в РФ реализуется пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти — для женщин.