Кремль оценил идею изменения пенсионного возраста на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 12 ноября.

«Позиции на этот счет нет», — сказал он.

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Так представитель Кремля прокомментировал инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа, озвученную главой комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым.

По мнению парламентария, люди, проживающие в суровых климатических условиях, заслуживают особых привилегий. Он подчеркнул, что местным жителям необходимо дать мотивацию не покидать регион. Харитонов отметил, что после пенсионный реформы отток жителей из северных регионов усилился.

С января текущего года в РФ реализуется пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60-ти — для женщин.

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