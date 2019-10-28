Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Налоговые льготы для участников новой пенсионной реформы обойдутся российскому бюджету в 10 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), разработчики реформы планируют ежегодно привлекать в систему от 175 до 360 миллиардов рублей. При этом россиянам, которые решат подключиться к ГПП, обещают налоговые льготы.

Так, работникам, отчисляющим до шести процентов на вторую пенсию от зарплаты, обещают налоговый вычет в размере 13 процентов. От НДФЛ освободят пенсионные и досрочные выплаты. Кроме того, работодатели, которые начнут перечислять взносы за своих сотрудников, смогут отнести понесенные расходы на себестоимость и получить льготу по налогу на прибыль.

Материалы по теме Не находят места России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?

По словам эксперта НРА Юрия Ногина, выпадающие доходы бюджета в 10 миллиардов рублей — это «некая плата за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года». Однако эта сумма может быть быстро возмещена на счет ежегодных взносов потенциальных участников ГПП. Экономия бюджета на пенсионном моратории составила 2 триллиона рублей, заверил он.

В сентябре сообщалось, что министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Продукт под названием гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет россиянам копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке.

Взносы в пенсионные фонды граждане смогут делать через централизованную систему. Для заключения договора надо будет подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд, который россияне смогут выбрать самостоятельно. Начать копить на пенсию можно будет когда угодно после этого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!