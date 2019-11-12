Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений. Как сообщает The Wall Street Journal, эти массивы информации использовались для секретного проекта под названием Nightingale («Соловей»).

Инициатива направлена на внедрение Google в индустрию здравоохранения. Проект формируется на основе информации о пациентах компании Ascension, имеющей свои медицинские учреждения в 21 штате США. При этом люди не знали о том, что их данные передаются корпорации.

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Источники издания сообщили, что Nightingale был запущен в 2018 году. Среди данных, которые Google получает от Ascension — результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации. При этом корпорация также получила полный доступ к медицинским картам пациентов, где в том числе указаны их имена и дата рождения.

Ни в Google, ни в Acension пока не прокомментировали эту информацию, передает Reuters.

Это далеко не первый шаг корпорации в сфере здравоохранения. Так, 1 ноября Google заявила, что купит компанию Fitbit, которая занималась производством приложений и устройств для мониторинга здоровья, таких как фитнес-трекеры и умные весы. Сумма сделки оценивалась в 2,1 миллиарда долларов.

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