На Украине чиновницу из офиса Зеленского заподозрили в мошенничестве

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из главных департаментов офиса президента Украины. Об этом говорится в Telegram-канале офиса Зеленского.

Утверждается, что чиновница работала в различных отделах администрации президента с 2005 года. «Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — заявили в офисе Зеленского, попросив обращаться за подробностями в НАБУ.

По информации «Украинской правды», речь идет о руководителе департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлане Кондзеле. По данным источника издания, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в администрации главы государства.

По неподтвержденной информации, чиновница просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

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