Услуге по доставке банковских карт предрекли исчезновение

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис в ходе пресс-конференции в среду, 13 ноября, заявил, что услуга по доставке физических карт розничным клиентам сойдет на нет в течение пары лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он, в частности, назвал соответствующую услугу тупиковой ветвью эволюции, поскольку магазины практически везде в России принимают не только физические карты, но и виртуальные, привязанные к смартфонам.

«В этой связи мы думаем, что доставка физических карт в течение года-двух сойдет практически на нет, и доставка карт будет осуществляться по воздуху, через интернет в ваше устройство напрямую» — подчеркнул Хасис.

Ранее Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам. В Москве стоимость доставки карты составляет 500 рублей. По словам Хасиса, они решили запустить соответствующую услугу, поскольку на нее есть спрос.

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