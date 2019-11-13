Связанная со Стивеном Сигалом компания откроет ярмарки по всей России

Компания «Русские ярмарки», акционером которой ранее являлся голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал, получила поддержку правительства в открытии ярмарочных и развлекательных комплексов в стране. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на поручение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

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Поручение адресовано Минэкономразвития и Минпромторгу, оно должно быть исполнено до 29 ноября 2019 года. Ведомства включили проект в свои методологическое рекомендации и предложили регионам взять «Русские ярмарки» за приоритетный образец развития ярмарочной торговли в стране.

Компания, которая принадлежит ООО «Зар Галерея» и ООО Фирма «ЗАР», была зарегистрирована в ноябре 2016 году. Ее бенефициаром является бизнесмен, председатель совета центральной ортодоксальной иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов. Стивен Сигал был ее акционером с ноября 2016-го по март 2017-го, а затем вышел из капитала, сославшись на большую занятость.

Проект «Русские ярмарки» планирует возродить в России ярмарочные традиции. Компания собирается открыть ярмарочные пространства в 170 городах. Согласно планам, организация будет строить по 50 комплексов в год, а также возводить логистические центры. Как отмечает издание, переговоры о площадках уже идут со всеми регионами, в 24 началось выделение земельных участков.

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