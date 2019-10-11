Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Сигал добавил, что сейчас в России он занимается одним кинопроектом, но не сообщил подробностей.

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Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил. В апреле 2019 года Сигалу исполнилось 67 лет.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода.

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