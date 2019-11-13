Родители убитой аспирантки побывали в квартире историка-расчленителя

Родители аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым, побывали в квартире преподавателя на Набережной реки Мойки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, родители Ещенко забрали из квартиры Соколова вещи, принадлежавшие девушке. Как рассказал отец убитой, они не уедут из Петербурга до тех пор, пока не заберут тело дочери из морга. Мужчина не стал называть дату похорон, поскольку, по его словам, хоронить нечего.

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Ранее сообщалось, что мать Анастасии Ещенко Галина прилетела в Санкт-Петербург 10 ноября. Женщина служит в полиции Калининского района Краснодарского края. В Петербурге ее встретили сотрудники ГУ МВД по городу и Ленинградской области и психолог.

Преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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