Костя Большой час слушал о расправах своей банды и объявил себя невиновным

Главарь ОПГ Константин Пискарев, известный также как Костя Большой, не признал в суде вину в убийстве мэра подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко и еще 20 человек, имена которых фигурируют в материалах его дела. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, во время судебного заседания прокурор более часа перечислял основные обстоятельства преступлений, совершенных членами банды Кости Большого. При этом сам Пискарев отверг предъявленные ему обвинения, а его адвокат заявил, что тот «не совершал этих преступлений и никаких незаконных действий».

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Расследование уголовного дела в отношении Пискарева и восьми его подручных было завершено в феврале. В зависимости от роли каждого их обвинили в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как установило следствие, в конце 90-х годов Пискарев создал банду для совершения убийств. Начиная с этого времени и до 2016 года, когда участники банды были задержаны, ими был убит 21 человек в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Самой известной из жертв бандитов стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый утром 22 августа 2011 года лично Пискаревым. Как считают в Следственном комитете, в 2011-м между ними возник конфликт, связанный с профессиональной деятельностью Душко, в результате которой могли пострадать коммерческие интересы лидера банды.

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