Еще несколько клиентов отказались от проблемного Boeing 737 MAX

Еще два клиента американского авиастроительного концерна Boeing отказались от покупки проблемного самолета 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в октябре заказ на лайнер аннулировала одна из крупнейших в мире лизинговых компаний Air Lease Corp. и еще один неназванный клиент. Однако оба заказчика выбрали вместо этого другие модели Boeing. Air Lease Corp. вместо 15 лайнеров 737 MAX заказала пять 787 Dreamliner, а неназванный клиент — два 777 вместо трех 737 MAX.

По словам авиастроителя, отмена заказов напрямую не связана с запретом на полеты для самолетов данного типа. В сентябре Boeing потерял еще 125 заказов из-за банкротства компании индийской Jet Airways Ltd.

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Всего на данный момент в портфеле Boeing насчитывается 4525 невыполненных заказов на 737 MAX. Лизинговые компании и перевозчики вынуждены платить штраф за аннулирование заказов, но подают встречные иски к Boeing по взысканию компенсаций за простой самолетов.

Ранее в ноябре стало известно, что американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines хотят провести демонстрационные полеты обновленного лайнера Boeing 737 MAX еще до того, как Федеральное авиационное управление США выдаст им официальное разрешение.

За последний год в мире произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. К концу июня 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Предполагается, что самолеты снова начнут использовать не раньше 2020 года.

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