Россиянке наложили 13 швов на лицо после встречи с бывшим мужем

На лицо россиянки Виктории Грачевой наложили 13 швов после того, как бывший муж напал на нее с горлышком от разбитой бутылки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел 9 ноября в Урюпинске. Виктор Ларинов встретил бывшую жену, когда она возвращалась домой после корпоратива. «Он отобрал у меня бутылку коньяка, которую я несла от девчонок, разбил ее, и вот этой так называемой "розочкой", горлышком начал наносить мне удары и резать», — цитирует Грачеву «В1.ру».

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила в комментарии радиостанции, что готова помочь Грачевой. «Но это возможно только после письменного обращения пострадавшей либо ее родственников», — пояснила она.

Парламентарий посетовала на то, что законодательство не сможет защитить Викторию от побоев экс-супруга в период следствия, так как инкриминируемая ему статья не предусматривает лишения свободы. «Скорее всего, ему будет назначен штраф. И пока нет закона против домашнего насилия, эффективно защитить ее от новых случаев мы не можем. Всю процедуру расследования агрессор будет на свободе», — добавила Пушкина.

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