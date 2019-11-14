Половина крокодила на дороге озадачила жителей английской глубинки

В пригороде британского города Ливерпуль обнаружили мертвого крокодила. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.

Рептилию заметили на дороге недалеко от больницы. Очевидица рассказала изданию, что издалека приняла его за ветку. «Когда мы приблизились, молодой человек сказал мне: "Это же крокодил", но я ответила, что этого не может быть», — утверждает она.

Женщина надеялась, что это мягкая игрушка, пока не подошла вплотную и не увидела крокодильи зубы и кости. По ее словам, мертвый крокодил был разорван надвое. Другие свидетели говорят, что несколько часов назад видели его целым.

Происхождение крокодила пока не выяснено. Пользователи соцсетей, обсуждавшие выложенные очевидцами снимки, предполагают, что его мог выкинуть любитель экзотических животных. По другой версии, он сам сбежал от хозяина и умер от холода. В последние дни температура в Ливерпуле не поднимается выше 10 градусов.

В 2017 году сообщалось, что специалистам удалось определить происхождение странного предмета, обнаруженного на берегу моря в английском графстве Сомерсет. Они полагают, что люди нашли выброшенного на берег оболочника — хордовое животное, которое водится в океанах по всему миру.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!