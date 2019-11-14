Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе во время учений, прошедших этим летом. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, передает издание «Думская».

Отмечается, что во время учений российские самолеты осуществили условный пуск в 60 километрах от Одессы, а после этого повернули в сторону пролива Босфор. По словам адмирала, подобные маневры были «провокационными».

Воронченко также обратил внимание, что количество российских военных кораблей в Черном море за последние пять лет увеличилось — с 34 до 49 единиц. В том числе, речь идет и о подводных лодках: их стало больше на шесть единиц — с одной до семи.

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