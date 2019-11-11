В Минобороны Украины оценили возможность нападения со стороны России

Киев готов самостоятельно защищать свои территории в случае нападения со стороны России. Соответствующее заявление министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал в эфире программы ТСН на телеканале «1+1», запись которой доступна на YouTube.

Так Загороднюк прокомментировал недавнее заявление экс-главы МИД Павла Климкина, который предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины. По словам министра обороны, на данный момент в Киеве не видят «усиления какого-то критического», о котором украинская разведка не знала бы еще в начале текущего года. При этом он добавил, что факт милитаризации Крыма на Украине не отрицают и следят за ним.

«Мы знаем о действиях врага. Но мы сейчас не видим того сценария, что как-то оно критически поднялось и что какая-то ситуация ожидает нас в ближайшее время», — отметил он. По словам главы Минобороны, Киев «всегда чувствует угрозу», и в его задачи входит защита страны при любом сценарии.

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Ранее Загороднюк заявил, что отмена призыва в армию является одной из основных его целей на посту министра обороны. Постановку такой задачи он объяснил тем, что Украина намерена перейти к созданию «профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва намерена нанести удар по югу Украины с целью получить контроль над Черным морем, создать Новороссию и сухопутные коридоры в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.

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