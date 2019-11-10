Жители Донбасса высказались о доверии Путину и Соловьеву

Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей Донбасса, опередив украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорят результаты опроса, проведенного изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.

Респондентов спросили, кто у них вызывает доверие и является для них авторитетом. Путина выбрали 11,2 процента населения, 1,3 процента опрошенных проголосовали за Зеленского. Российский телеведущий Владимир Соловьев оказался на втором месте, набрав 9,1 процента голосов.

Кроме того, люди называли имена первого главы ДНР Александра Захарченко (6,7 процента), нынешнего лидера республики Дениса Пушилина (2,9 процента), главы украинской Партии Шария Анатолия Шария (1,7 процента), главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (1,6 процента) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,4 процента).

В ходе опроса жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) также задавали вопрос о принадлежности территорий Донбасса. Большая часть опрошенных (50,9 процента) проголосовала за присоединение к России.

В 2014 году на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Столкновения проходили между вооруженными силами Украины с одной стороны и ополченцами из Донецкой и Луганской областей — с другой. 9 ноября стало известно, что представители Народной милиции ДНР выпустили сигнальные ракеты белого, а затем зеленого цвета, чем обозначили свою готовность приступить к отводу войск сил на участке Богдановка — Петровское.

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