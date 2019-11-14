Возросло число пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

В результате стрельбы, устроенной студентом в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ (Благовещенск), пострадали три человека, а не один, как сообщалось ранее. Об этом в четверг, 14 ноября, в министерстве здравоохранения Амурской области сообщили ТАСС.

Как отметили в ведомстве, один человек погиб. На месте происшествия работают врачи и фельдшеры скорой помощи.

Ранее студенты колледжа в Благовещенске, на который в четверг, 14 ноября напал один из студентов, рассказали о личности стрелка.

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении утром 14 ноября. По предварительным данным, молодой человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

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