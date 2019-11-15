Сестра и брат завели шестерых детей и убили двоих

В британском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, вынесен приговор брату и сестре, которые убили своих сыновей. Об этом сообщает BBC News.

35-летняя Сара Баррасс (Sarah Barrass) около 20 лет тайно сожительствовала со своим единоутробным братом Брэндоном Мачиным (Brandon Machin), пишет The Sun. За это время у них родились шестеро детей, самому старшему из которых было 14 лет. Баррасс боялась, что в случае разоблачения детей отберут, и решила убить их сама, а затем покончить с собой. Брат обещал ей помочь.

23 мая Баррасс и Мачин попытались отравить старших детей различными лекарствами, которые были в доме. Они рассчитывали, что к утру те умрут от передозировки, однако лекарства не подействовали. Тогда Баррасс и Мачин задушили двоих старших сыновей руками и поясом от халата. После этого они стали топить третьего сына в ванне, но тому удалось уцелеть. Баррасс увела выживших детей в спальню и позвонила в полицию.

Баррасс и Мачину предъявили обвинения в убийстве, сговоре с целью убийства шестерых детей и пяти покушениях на убийство. Они признали вину и были приговорены к лишению свободы на срок не менее 35 лет.

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