Посадка промахнувшегося мимо полосы и зацепившего землю самолета попала на видео

@shamza / Twitter

В Индии пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании GoAir совершил неудачную посадку в неблагоприятных погодных условиях. На видеозапись произошедшего, опубликованную в Twitter, обратило внимание NDTV.

На размещенном в сети ролике видно, как воздушное судно снижается в тумане, затем, предположительно, цепляет стойкой шасси землю и снова уходи на взлет.

Инцидент произошел на внутреннем рейсе Нагпур — Бангалор в понедельник, 11 ноября. По информации портала, лайнер со 180 пассажирами на борту из-за плохой видимости начал приземляться мимо взлетно-посадочной полосы и экипажу пришлось вновь взлететь.

После этого самолет был перенаправлен в Хайдарабад, где позднее благополучно приземлился. В результате произошедшего никто не пострадал. Генеральная дирекция гражданской авиации страны начала расследование по факту инцидента и временно отстранила экипаж лайнера от полетов.

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