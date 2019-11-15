Пропавшую актрису из «Гостьи из будущего» нашли в больнице

Пропавшую актрису театра и кино Марию Стерникову нашли в больнице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистка находится в полусознательном состоянии. По данным канала, родственники Стерниковой показали ее фотографию врачам, и те подтвердили личность актрисы. В ближайшее время ее заберут домой.

Ранее сообщалось, что 14 ноября 75-летняя артистка, страдающая болезнью Альцгеймера, отправилась вместе с сиделкой на улицу, чтобы выгулять собаку. Отвлекшаяся на питомца сиделка в какой-то момент заметила, что женщина ушла в неизвестном направлении.

Стерникова около 30 лет работала в Малом театре. Кроме того, она снималась в фильмах и сериалах «Мимо окон идут поезда», «Гостья из будущего», «Нежность», «Мальчик со шпагой» и «С любимыми не расставайтесь». Она — мать актера и телеведущего Александра Носика.

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